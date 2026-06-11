Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) тимчасово призупинила членство Федерації шахів Росії за невиконання рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Про це йдеться на сайті ФІДЕ, пише УНН.

Рада ФІДЕ переглянула стан виконання рішення, винесеного Спортивним арбітражним судом (CAS) щодо Федерації шахів росії. Розглянувши надану інформацію, Рада зазначає, що вимоги, викладені в рішенні CAS, не були виконані у встановлені терміни. Відповідно до статті 26.10 Статуту ФІДЕ Рада постановила накласти санкцію у вигляді тимчасового призупинення членства відповідної федерації-члена з негайним набранням чинності – заявили у федерації.

Водночас Рада підтверджує свою відданість захисту прав та інтересів окремих шахістів.

Відповідно до правил ФІДЕ та враховуючи рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), залишатимуться чинними заходи, які забезпечують можливість участі кваліфікованих гравців у міжнародних шахових змаганнях відповідно до умов, встановлених ФІДЕ – додали у федерації.

У ФІДЕ заявили, що рішення стосується федерації-члена, і воно не є обмеженням участі для окремих гравців, відповідно до чинних правил та рішень ФІДЕ.