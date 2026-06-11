Попередньо встановлено, що внаслідок незаконного видобутку бурштину на площі близько 50 гектарів повністю знищено родючий шар ґрунту та понад 700 дерев різних порід. Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації та функціонування схеми.

9 червня поліцейські за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора провели 47 обшуків на території Рівненської області. За їх результатами вилучили понад 52 кілограми бурштину, 26 мотопомп, які використовувалися для незаконного гідравлічного видобутку цінного каміння, 256 комплектуючих до них, обладнання для обробки та очищення бурштину, два автомобілі, фінансово-господарську документацію, геологічні карти, мобільні телефони, чорнові записи та понад 29 000 доларів готівкою.

Правоохоронці встановили, що відповідно до отриманих дозволів, користувачі надр мали проводити геологічне вивчення бурштиноносних ділянок та розвідувальні роботи на цих територіях. Для цього їм надавалися у тимчасове користування землі в межах лісових масивів. Однак натомість ділки здійснювали незаконний промисловий видобуток бурштину для подальшого збуту.

За даними слідства, замість передбачених проєктною документацією бурових шурфів на ділянках використовувалися мотопомпи кустарного виробництва та технологія гідророзмиву ґрунту. Відповідно до нього потужними струменями води розмивали бурштиноносний шар землі, так звану «блакитну землю», після чого на поверхні вже можна було видобувати каміння. Такий спосіб намиву вважається одним із найбільш руйнівних для довкілля, оскільки призводить до повного знищення родючого шару ґрунту, пошкодження лісових насаджень та зміни природного рельєфу місцевості.