Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про відставку, звинувативши уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера у недостатньому фінансуванні оборонного сектору на тлі зростання глобальних загроз.

Про своє рішення посадовець повідомив у листі до глави уряду, який оприлюднив у соцмережі X.

У зверненні Гілі заявив, що уряд не забезпечив фінансування, необхідне для реалізації Плану оборонних інвестицій, покликаного підготувати британські збройні сили до нових викликів безпеки.

За його словами, запропонований бюджет не відповідає рівню загроз, з якими стикається країна. Серед них він, зокрема, згадав й про Україну.

“Конфлікт на Близькому Сході, де Велика Британія зараз очолює багатонаціональну військову місію в Ормузькій протоці; безпека на Далекій Півночі, де Велика Британія зараз очолює місію НАТО “Арктичний вартовий”; посилення активності Росії щодо Великої Британії та країн НАТО та посилення атак в Україні, з урахуванням Паризької домовленості, що підтверджує розгортання британських військ в Україні після припинення вогню”, – перелічив міністр виклики.

Гілі нагадав, що виступав за збільшення оборонних витрат до 3% валового внутрішнього продукту до 2030 року відповідно до зобов’язань у межах НАТО.

“Ви не змогли, а Міністерство фінансів не бажало виділити ресурси, необхідні країні для захисту країни в цей час зростаючих загроз”, – звернувся Гілі до Стармера.

Він також звернув увагу на попередні заяви британського керівництва про ризик можливої агресії Росії проти однієї з країн Альянсу до кінця десятиліття.

Міністр попередив, що без додаткових ресурсів доведеться ухвалювати рішення, які можуть негативно вплинути на боєготовність армії та безпеку держави.

“Пояснивши вам, що я не зможу погодитися на угоду щодо оборонного бюджету, яка не надає нашим збройним силам необхідних ресурсів, я не маю іншого вибору, як подати у відставку з посади міністра оборони”, – йдеться у заяві.