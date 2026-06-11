За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру начальнику одного з ТЦК та СП Волинської області.

За даними слідства, посадовець одержав 7 тисяч доларів США за організацію оформлення фіктивної тимчасової непридатності до військової служби.

Наприкінці березня 2026 року до нього звернулися щодо можливості виїзду за кордон військовозобов’язаного. Начальник ТЦК запропонував оформити тимчасову непридатність незалежно від реального стану здоров’я чоловіка.

Слідство встановило, що для цього були підготовлені медичні документи із зазначенням захворювань без фактичного проходження необхідних обстежень. Після одержання обумовленої суми посадовець, за версією слідства, організував проходження ВЛК, визнання чоловіка тимчасово непридатним до служби та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

4 червня 2026 року правоохоронці затримали начальника ТЦК у порядку ст. 208 КПК України. Йому інкриміновано одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 830 тис. грн, яку він сплатив. Посадовця відсторонено від посади.