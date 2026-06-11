Вчора, 10 червня, близько 17:30 до лікарні медики доставили 17-річного хлопця з алкогольним отруєнням. Нині він перебуває під наглядом лікарів, його життю і здоров’ю нічого не загрожує.

Як з’ясували поліцейські ювенальної превенції, неповнолітній студент разом із трьома друзями у середмісті Миколаєва святкував завершення навчання у закладі професійної освіти. Для цього один із товаришів придбав у магазині горілку. Поліцейські встановили 44-річну жінку, яка і продала алкоголь неповнолітньому клієнту.

Відносно правопорушниці інспектори ювенальної превенції склали адміністративної протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння», який для прийняття рішення направлять до адміністративної комісії при виконавчому органі міської ради.



Поліція закликає громадян суворо дотримуватися законодавства та не продавати алкогольні та тютюнові вироби особам, які не досягли 18 років. У випадку сумнівів щодо віку покупця продавець зобов’язаний вимагати паспорт або інший документ, що підтверджує його вік.



Якщо ви стали свідками продажу або вживання алкоголю чи тютюну неповнолітніми, телефонуйте на спецлінію 102.

Як повідомляло Інше ТВ, у березні за фактом продажу алкоголю неповнолітнім та неналежного виконання батьківських обов’язків ювенальні поліцейські склали адміністративні матеріали відносно продавця магазину та батьків 13-річного та 15-річного хлопців, одного з яких госпіталізували з алкогольним отруєнням.