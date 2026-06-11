Президент США Дональд Трамп у четвер пообіцяв нові удари по Ірану в ніч на п’ятницю, а також оголосив про плани встановити контроль над островом Харк, де розташовані ключові іранські нафтові об’єкти.

“США завдадуть дуже потужних ударів цієї ночі по Ірану (чиї ВМС, ВПС, радари, ППО і всі засоби оборони, разом із найефективнішими можливостями, ліквідовані)”, – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

“У якийсь момент, у не настільки віддаленому майбутньому, ми заберемо острів Харк та інші об’єкти нафтової інфраструктури, забезпечимо повний контроль над їхніми нафтовим і газовим ринками”, – продовжив він.

Водночас Трамп порівняв такі плановані кроки з тим, як США вчинили з Венесуелою, і запевнив, що в підсумку у виграші залишилися і Вашингтон, і Каракас.

Американські військові вже завдали серії нових ударів по території Ірану, повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

“Удари є відповіддю на невиправдану агресію Ірану”, – заявили в армії США, передає ВВС.

ЗМІ повідомляли про вибухи щонайменше у шести районах Ірану.

За даними Axios, що посилається на військові джерела, всі цілі розташовані на півдні Ірану. Серед них були системи протиповітряної оборони, радари та підрозділи управління безпілотниками.

У відповідь Іран заявив, що атакував американські військові бази в Бахрейні та Кувейті — це ті самі цілі, які стали об’єктом іранських ударів напередодні.

“ВПС і ВМС КВІР (Корпус вартових Ісламської революції – Ред.) провели дві хвилі операцій, вдаривши й знищивши 18 ключових американських військових цілей на авіабазах Аль-Салем, Ахмад-аль-Джабер і Шейх-Іса”, — повідомив телеканал Press TV.

Повідомляється, що на базі США в Бахрейні атакували “антени зв’язку та радіолокаційні засоби систем Patriot”.

Також Іран попередив, що всі судна, включно з танкерами та торговими суднами, які спробують пройти через Ормузьку протоку, будуть атаковані.

Невдовзі після початку нової хвилі бомбардувань державні ЗМІ Ірану повідомили з посиланням на військових, що Іран завдав ударів по двох комерційних суднах, які намагалися пройти через протоку.

Іранські державні ЗМІ також повідомили, що Іран атакував ракетами та безпілотниками кораблі ВМС США, які перебували поблизу Ормузької протоки.

Вибухи було чутно на острові Кешм у Перській затоці та в низці міст.

Однак Центральне командування США заперечило повідомлення про атаки на американські кораблі в Ормузькій протоці.

“Жоден із кораблів не зазнав удару”, — зазначили в CENTCOM, назвавши твердження ЗМІ “хибними”.

Американське командування також відкинуло заяву Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) про закриття Ормузької протоки.

“Комерційні судна цієї ночі продовжують входити та виходити через Ормузьку протоку”, — зазначили в CENTCOM.

Попередньої ночі після обміну ударами між американськими та іранськими силами в районі Перської затоки Дональд Трамп пообіцяв знову “потужно вдарити” по Ірану.

У ніч на середу США завдали по Ірану ударів, які, як заявив Трамп, стали відповіддю на збиття іранцями американського вертольота над протокою.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) у відповідь заявив про удари по цілях на американських військових базах у регіоні.

У середу Трамп написав у своїй соцмережі: “Вони надто затягнули переговори щодо угоди, яка могла б бути для них чудовою, і тепер їм доведеться за це заплатити!”

Далі Трамп укотре заявив, що у військовому аспекті Іран повністю розгромлений.

Прессекретар МЗС Ірану Есмаїл Бакаї звинуватив США в тому, що вони шкодять перебігу переговорів “своїми суперечливими заявами, постійною зміною позицій і вимог і, що найгірше, постійними порушеннями перемир’я”.

За словами Бакаї, Іран наразі оцінює нову ситуацію і водночас вважає, що для переговорів потрібна хоча б мінімальна стабільність.

Відповідь Ірану і удар США по танкеру

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що попередньої ночі запустив ракети і дрони по 21 цілі на американських базах у регіоні, в Бахрейні та Йорданії.

Армія Кувейту повідомила, що їй також довелося відбивати іранський наліт.

Як пізніше повідомила агенція Reuters із посиланням на анонімного офіційного представника США, майже всі іранські ракети перехопили, і відомостей про жертви від іранських ударів немає.

Щодо збитого вертольота Apache, Трамп, за повідомленням Fox News, сказав, що його збили на малій висоті дроном.

Двох пілотів Apache підібрав у воді американський морський дрон, після чого їх евакуювали іншим вертольотом.

Тим часом влада Індії в середу заявила, що внаслідок удару по торговельному судну Settebello під прапором Палау в Ормузькій протоці, біля узбережжя Оману, двоє членів індійського екіпажу зникли безвісти, а решту 21 врятували.

Американські військові раніше заявили, що завдали удару по танкеру, оскільки він намагався прорвати блокаду і вивезти нафту з Ірану.

За словами військових, Settebello відмовився підкоритися їхнім наказам, і американський літак вистрілив “високоточними боєприпасами” по машинному відділенню судна.

США запровадили блокаду іранських портів після того, як Іран у відповідь на бомбардування з боку США та Ізраїлю фактично перекрив Ормузьку протоку.

Settebello став уже восьмим судном, по якому американські військові відкривали вогонь.