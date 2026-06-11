Німеччина хоче, щоб 6,6 млрд євро з Фонду миру, розблоковані Угорщиною, були повністю передані Україні. Польща ж має намір “боротися за кожне євро”. Варшава хоче повного відшкодування близько 2 млрд злотих (450 млн євро) за передану Україні зброю.

Таку позицію висловив заступник міністра оборони Цезарій Томчик в ефірі RMF FM.

Усі країни витратили в рамках цього фонду 43 млрд євро, що означає, що при відшкодуванні в розмірі 40%, теоретично Брюссель мав би повернути 13,5 млрд. Однак цих грошей у казні немає.

Тому глава європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала розподіл 6,6 млрд євро, передбачивши часткове, пропорційне відшкодування (10%), підтримку навчальної місії для українських військ та спільні закупівлі зброї для України. Польща цей план відхиляє.

«Ці гроші — це наші гроші. На практиці менше цих грошей означає менше грошей на армію», — заявив Томчик і звинуватив Брюссель у тому, що той «намагається змінювати правила посеред гри».

У свою чергу Німеччина, яка в процентному відношенні вносить найбільше коштів до Фонду, вважає, що розблоковані кошти мають бути передані Україні, а не повертатися до національних бюджетів.

«Німеччина витратить цього року 11,5 млрд євро на Україну, тож повернення кількох сотень мільйонів євро нічого не змінить», — сказав RMF FM дипломат ЄС.

Польський дипломат, однак, висловлює іншу позицію.

«Країни, які першими надавали зброю, як-от Польща чи Словаччина, і чиї пожертви вже були розраховані та призначені до виплати, не хочуть погоджуватися на зменшення виплат, а цього хочуть країни, які почали надавати підтримку пізніше, як-от Німеччина».

Подібну до Німеччини позицію займають скандинавські країни. Також Франція ближча до позиції Каї Каллас, оскільки обсяг французької допомоги в рамках цього фонду був невеликим, тобто очікуване повернення також не буде надто значним.

Польщу, натомість, підтримує Словаччина, яка першою заявила, що вимагатиме повного відшкодування за передану Україні зброю. Це питання тепер обговорюватиметься на технічному рівні, а потім має потрапити на розгляд послів.