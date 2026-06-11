Кілька поверхів і коридорів у Пентагоні були заблоковані, а інші евакуюються через «інцидент з небезпечними матеріалами», повідомили три знайомі джерела та місцева пожежна служба.

Речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив у четвер, що системи в Пентагоні «виявили проблему з якістю повітря, що вимагає запобіжних заходів, доки ми не визначимо її серйозність», пише СNN.

«Департамент виконує стандартні протоколи захисту, включаючи наказ залишатися в укритті для постраждалої зони», – сказав Парнелл. «Групи реагування знаходяться на місці та готові підтримувати мешканців будівлі».

За словами речника департаменту капітана Джеймі Джилл, група реагування на небезпечні матеріали Агентства захисту сил Пентагону реагує на інцидент за допомогою пожежної служби округу Арлінгтон. У повідомленні в соціальних мережах від пожежної та екстреної служби Арлінгтона йдеться, що команда з небезпечних матеріалів пожежної служби округу Арлінгтон працює в Пентагоні «під час інциденту з небезпечними матеріалами».

У повідомленні, надісланому командою безпеки Пентагону, йдеться про виявлення «проблеми з якістю повітря» та необхідність додаткового тестування.

«Це додаткове тестування може тривати від однієї до двох годин. Групи реагування вже на місці та готові надати допомогу мешканцям будівлі, якщо це необхідно. Ви можете спостерігати за персоналом реагування з різних відомств та за запобіжними заходами, що вживаються у центральному дворі. Будь ласка, не інтерпретуйте ці дії», – йдеться у повідомленні.

Поверхи з другого по п’ятий у коридорах з четвертого по сьомий розлогого комплексу Пентагону були заблоковані, повідомили два джерела. Третє джерело повідомило CNN, що поліція в будівлі носить протигази та повне спорядження хімічного захисту.