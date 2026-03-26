За фактом продажу алкоголю неповнолітнім та неналежного виконання батьківських обов’язків ювенальні поліцейські склали адміністративні матеріали відносно продавця магазину та батьків 13-річного та 15-річного хлопців, одного з яких госпіталізували з алкогольним отруєнням.

25 березня до чергової частини Вознесенського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що бригадою швидкої допомоги доставлено 13-річного мешканця району у стані алкогольного сп’яніння. Під час надання медичної допомоги, стан підлітка лікарі стабілізували.

Співробітники слідчо-оперативної групи та інспектори ювенальної превенції з’ясували, що у райцентрі неповнолітній разом із другом придбали у магазині пляшку горілки та слабоалкогольний напій, які вживали у парковій зоні. Згодом стан здоров’я хлопця погіршився, у зв’язку з чим його і госпіталізували до медзакладу. Поліцейські також встановили, що разом із потерпілим алкоголь вживав ще один неповнолітній віком 15 років. До медичного закладу дітина не зверталася.

Поліцейські сектору ювенальної превенції Вознесенського райуправління встановили магазин та продавчиню, яка продала неповнолітнім алкогольні напої, та склали відносно неї адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП «Порушення правил торгівлі пивом, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами». Відповідно до санкції вказаної статті передбачено накладення штрафу у розмірі до вісімсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Також адмінматеріали склали на матір 13-річного хлопчика за ч. 3 ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обовʼязків щодо виховання дітей». Крім того, аналогічний матеріал склали на батьків неповнолітнього, який вживав алкоголь.

Усі складені матеріали поліцейські, для подальшого розгляду, направлять членам адміністративної комісії при виконавчому органу міської ради, повідомили у Вознесенському районному управлінні поліції.

Шановні підприємці, нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства у випадку виникнення сумнівів щодо досягнення покупцем 18-річного віку, який купує алкогольні, слабоалкогольні напої та тютюнові вироби, продавець зобов’язаний пересвідчитись та отримати від громадянина паспорт або інші документи, що підтверджують його вік.

Шановні громадяни, якщо ви стали свідком вживання або продажу алкоголю чи тютюну неповнолітнім особам, слід повідомити поліцію на спецлінію 102.