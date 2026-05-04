Фігурант, перебуваючи в стані сп’яніння, у під’їзді багатоквартирного будинку спричинив тілесні ушкодження собаці. Від отриманих тілесних ушкоджень тварина загинула. Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку. За скоєний злочин чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Ввечері 3 травня до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у під’їзді будинку по вулиці Південній його сусід поводиться неадекватно та вбив собаку.

Прибувши на місце, поліцейські з’ясували, що 33-річний чоловік, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців, у стані сп’яніння завдав чисельних ударів тварині, яка мешкала біля будинку зловмисника, після чого вона загинула.

За вказаним фактом слідчі відділення поліції №2 Миколаївського райуправління розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Також поліцейські вилучили фрагмент ножа, який зловмисник викинув.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішуються питання про повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину.

Остаточну причину смерті тварини буде встановлено після висновку ветеринарного лікаря та відповідних експертиз.

