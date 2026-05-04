Експериментальний проєкт створення приватної протиповітряної оборони, запущений Урядом у листопаді 2025 року, вже дає практичний результат.

Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

25 українських підприємств з різних областей вже долучилось до посилення багаторівневої системи ППО країни.

Вони отримали відповідний статус від Міністерства оборони та перебувають на етапі формування власних груп ППО. Частина таких підрозділів уже виконує бойові завдання.

За словами Очільниці Уряду, вже зафіксовано перші результати роботи — знищено понад 10 ворожих безпілотників, зокрема типів Shahed та Zala.

«Це приклад того, як держава, приватний сектор і військові можуть спільно посилювати захист критично важливих об’єктів», — зазначила Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що проєкт дає можливість масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

Для підприємств, які хочуть долучитися до проєкту, передбачений чіткий механізм: подача заяви до Міноборони, перевірка відповідності компанії визначеним критеріям, формування групи, підготовка людей і подальша робота в координації з Повітряними Силами ЗСУ.

Для критично важливих підприємств діє спрощений порядок подання — вони отримують повноваження за декларативним принципом.

Подати заявку щодо участі в експериментальному проєкті можна на е-пошту Міноборони: admou@post.mil.gov.ua.

Метою ініціативи є посилення захисту об’єктів на місцях та скорочення часу реагування на повітряні загрози. Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.

