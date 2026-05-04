Про це згадав президент Зеленський у виступі на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

-Росія оголосила парад 9 травня, але там не буде військової техніки. Це буде вперше за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть взяти участь у параді.Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. Ми повинні продовжувати тиснути на них санкціями, – зазначив президент.

Зеленський також заявив, що це літо стане моментом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі: розширювати війну чи переходити до дипломатії.

Потрібно сфокусуватися на тому, що робити, якщо росія не завершить війну.