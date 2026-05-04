Греція придбала чотири тепловізійні супутники для виявлення пожеж у режимі реального часу, що дозволить підвищити ефективність цивільної оборони. Водночас вони надаватимуть дані про навколишнє середовище та зміни клімату, сприяючи прийняттю найважливіших рішень.

Про це інформує Еuronews.

Чотири грецькі теплові супутники були успішно виведені на орбіту ракетою-носієм SpaceX Falcon 9 з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Запуск було здійснено в рамках «Національної програми мікросупутників» і став важливим кроком у зміцненні цивільної оборони та кліматичної стійкості країни.

Система була розроблена компанією OroraTech і є першою національною супутниковою системою, спеціально призначеною для виявлення та моніторингу природних пожеж. З її введенням в експлуатацію Греція вперше отримує комплексний інструмент моніторингу, який істотно підвищує ефективність профілактики, готовності та негайного реагування компетентних органів.

Чотири спеціалізовані супутники оснащені сучасними тепловими датчиками і призначені для виявлення та моніторингу пожеж практично в режимі реального часу. Вони забезпечать можливість раннього виявлення нових спалахів та точного картографування їхніх наслідків.

Водночас ці супутники надаватимуть високоточні дані про температуру морських вод, прибережних районів та внутрішніх водойм, таких як озера та водосховища.

Вони також реєструватимуть різні види землекористування, від сільського та лісового господарства до міських районів і водно-болотних угідь, сприяючи систематичному моніторингу найважливіших екологічних і кліматичних параметрів. Це зміцнить потенціал країни у прийнятті обґрунтованих рішень у таких сферах, як захист морського та прибережного середовища, управління водними ресурсами, сільськогосподарське виробництво та адаптація до зміни клімату.

У рамках тієї ж місії було запущено два експериментальні мікросупутники для спостереження та розробки передових методів зв’язку. Вони надаватимуть дані практично в режимі реального часу для додатків з моніторингу суден, повеней та змін у землекористуванні.

Особливе значення має місія Hellenic Space Dawn — перший грецький супутник-близнюк CubeSat для спостереження за Землею, призначений для тестування та перевірки передових грецьких космічних технологій.

