Згідно з повідомленнями ЗМІ, державний секретар США Марко Рубіо має відвідати Італію пізніше цього тижня, лише через два тижні після того, як президент Дональд Трамп розкритикував Папу Лева XIV за його антивоєнну позицію та прем’єр-міністра Італії Джорджію Мелоні за захист понтифіка.

Про це пише Politico

Запланований візит Рубіо до Риму та Ватикану 7-8 травня характеризується італійськими ЗМІ як спроба «розморозити відносини» після того, як Трамп розкритикував Папу в середині квітня за критику американо-ізраїльської війни проти Ірану, а потім розкритикував Мелоні, яка мала тісні зв’язки з президентом США, за те, що вона стала на бік Лева.

За повідомленнями ЗМІ, очікується, що Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні та міністром оборони Гвідо Крозетто, а також з державним секретарем Ватикану П’єтро Пароліном.

Візит відбувся лише через кілька тижнів після того, як Трамп розкритикував Папу Лева через антивоєнну риторику католицького лідера, назвавши його «слабким у питаннях злочинності, слабким у питаннях ядерної зброї» та «жахливим для зовнішньої політики». Це сталося після того, як Лео написав на X, що «Бог не благословляє жодного конфлікту».

Трамп також поділився створеним штучним інтелектом зображенням себе як фігури, подібної до Христа. Після докорів з боку релігійних кіл та деяких своїх політичних союзників, Трамп видалив це зображення.

Трамп також назвав прем’єр-міністра Мелоні, яка була однією з його найближчих європейських союзниць, такою, що їй бракувало мужності, після того, як вона захистила понтифіка.

Зі свого боку, Папа відповів на критику Трампа, заявивши, що він «не боїться» Білого дому і не дозволить собі замовкнути.

Рубіо зустрівся з Лео, першим американським Папою, у травні минулого року разом з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом після того, як вони вдвох відвідали інавгураційну месу нового понтифіка на площі Святого Петра.

Наразі немає жодних ознак того, чи зустрінеться Рубіо безпосередньо з Папою цього тижня, чи з Мелоні.

