Витік інформації з його лекції свідчить про те, що Пітер Тіль пропагував дуже нетрадиційний світогляд, поєднуючи технологічний оптимізм з апокаліптичною релігією, і навіть сказав Джей Ді Венсу «ігнорувати Папу Римського в моральних питаннях» і просто «молитися за нього», пише Репорт.

У цих лекціях Тіль, як повідомляється, зображував Антихриста не як традиційну злу фігуру, а як того, хто намагається зупинити технологічний прогрес.

Він попереджав про «легіонерів Антихриста», включаючи людей, які обмежують штучний інтелект або кліматичну політику.

Він навіть згадав Папу Лева XIV у цій дискусії.

Більше занепокоєння викликає вплив: Тіль допоміг фінансувати політичне зростання Венса (близько 15 мільйонів доларів) і розглядає його як «ставку на покоління».

Нагадаємо, раніше ІншеТВ повідомляло: Друг і спонсор Венса Пітер Тіль у пошуках Антихриста та протистояння республіканців з Ватиканом перед виборами