У рамках найбільшого вилучення наркотиків в історії міжнародного аеропорту Бандаранаїке у Коломбо (Шрі-Ланка) вчора, 26 квітня, було доставлено 22 буддійських ченців до магістратського суду Негомбо після масштабного затримання, пов’язаного з наркотиками.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Суд наказав затримати підозрюваних та допитати їх протягом семи днів після того, як їх заарештували з понад 110 кілограмами канабісу та гашишу сорту Куш.

Групу перехопили співробітники Бюро з боротьби з наркотиками поліції пізно ввечері в суботу після прибуття з Таїланду. Діючи на основі конкретних розвідувальних даних, офіцери оглянули ідентичний багаж, який перевозила група, та виявили приблизно 112 кілограмів наркотиків, захованих у фальшивих відділеннях. Орієнтовна вулична вартість перевищує 1,1 мільярда рупій.

Розслідування показало, що операцію нібито координували троє ченців з храму в районі Джамбуралія, які, як стверджується, завербували ще 19 осіб через Facebook. Повідомляється, що група вирушила до Таїланду 22 квітня.

Попереднє розслідування показує, що більшість молодших ченців, багато з яких молодші за 30 років і які здобувають вищу освіту, нібито заманювали обіцянками безкоштовного авіаквитка, проживання та харчування. Їм, як повідомляється, сказали, що вони перевозитимуть «навчальні матеріали та солодощі» для школярів.

Однак поліція виявила близько 5 кг наркотиків, захованих у кожній сумці. Цифрові дані з мобільних телефонів також свідчать про те, що деякі підозрювані подорожували в Таїланді в мирянському одязі.

Бюро з боротьби з наркотиками поліції також заарештувало ймовірного організатора з району Мігахамулла в Гампасі. Розслідування також показує, що група минулого місяця провела аналогічну операцію за участю 12 ченців і, як повідомляється, планувала ще одну поїздку найближчим часом.