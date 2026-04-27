Вчора, 26 квітня, у Каштановому сквері відбулася чергова виставка-прилаштування безхатніх тварин, які утримуються на КП «Центра захисту тварин».

У Центрі розповіли про результати виставки, передає Інше ТВ.

Участь у виставці-прилаштуванні брали дорослі котики та песики, кошенята та цуценята. Всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів.

Мешканці Миколаєва забрали з виставки додому 6 песиків та 3 котиків.

Всіх, хто не встиг потрапити на виставку, чекають за адресою: м. Миколаїв, вул. Водопійна, 36/1, тел. +380 (97) 364 75 96

Як повідомляло Інше ТВ, на минулій виставці-прилаштуванні свій дім отримали 8 безхатніх тварин.