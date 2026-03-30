Вчора, 29 березня, з 10.00 до 14.00, у Каштановому сквері Миколаєва відбувся захід із прилаштування підопічних КП ММР «Центр захисту тварин».

Миколаївці забрали додому 6 песиків і 2 котики.

Про це повідомили на КП «Центр захисту тварин», передає Інше ТВ.

Якщо ви не встигли потрапити на захід, але хотіли б дати дім безхатній тваринці, на вас завжди чекають за адресою: м. Миколаїв, вул. Водопійна, 36/1 у будні з 8:00 до 16:30.

