Берегова охорона США дозволяє російському танкеру, повному сирої нафти, дістатися Куби, доставивши критично важливу порцію енергії до острівної держави після місяців ефективної нафтової блокади адміністрацією Трампа, повідомляє американський чиновник, проінформований з цього питання, повідомляє The New York Times.

Танкер, який перевозить приблизно 730 000 барелів нафти та належить російському уряду, знаходився за кілька миль від кубинських територіальних вод у неділю ввечері, повідомляє MarineTraffic, постачальник даних про судна. Зі швидкістю 12 вузлів він може досягти очікуваного пункту призначення – Матансаса, Куба, – до понеділка ввечері.

Прибуття російськогосудна змінить траєкторію швидкого зростання кризи на Кубі, купивши острівній державі щонайменше кілька тижнів до вичерпання її запасів палива, кажуть аналітики.

Це також зменшить тиск на кубинський уряд, який стикається з неминучою економічною кризою та ескалацією загроз з боку Вашингтона, і покаже, що, принаймні поки що, острів все ще може покладатися на свого давнього союзника Росію.

Адміністрація Трампа з січня запроваджувала те, що можна вважати нафтовою блокадою навколо Куби, погрожуючи країнам, які постачали паливо до країни, а в одному випадку навіть супроводжуючи танкер, що прямував до Куби, подалі від острова.

Берегова охорона має два катери в регіоні, які могли б спробувати перехопити російський танкер. Однак адміністрація Трампа не наказала цим суднам діяти, за словами американського чиновника, обізнаного з цим питанням, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити операції. За винятком наказів, які б вказували їй інакше, Берегова охорона планувала дозволити танкеру дістатися Куби станом на неділю вдень, сказав чиновник.

Незрозуміло, чому Білий дім не видав наказу блокувати танкер і чи дозволить він майбутнім поставкам російської нафти досягати острова. Це рішення дозволяє уникнути потенційної гострої конфронтації з Росією біля узбережжя Флориди.

На запитання журналістів про цю статтю в Air Force One у неділю ввечері президент Трамп підтвердив це. «Ми не проти, щоб хтось отримав корабель, тому що їм потрібно — їм потрібно вижити», — сказав він. «Я сказав їм, що якщо якась країна хоче зараз відправити трохи нафти на Кубу, у мене немає з цим проблем. Чи то Росія, чи ні».

Але він применшив вигоду для Куби.

«Це не матиме жодного впливу — Куба закінчилася», — сказав він. «У них поганий режим. У них дуже погане та корумповане керівництво. І чи отримають вони корабель з нафтою, це не матиме значення».

Посольство Росії в Мексиці заявило, що «Російська Федерація висловлює свою повну солідарність з Кубою, вважає всі обмеження, накладені на неї, незаконними, включаючи ті, що стосуються постачання енергетичних ресурсів, і готова надати всю необхідну допомогу, включаючи матеріальну підтримку».

Нафтова блокада США душить Кубу, що призводить до щоденних відключень електроенергії, серйозної нестачі газу, зростання цін та погіршення медичного обслуговування. Ця політика викликала міжнародну критику, зокрема з боку Організації Об’єднаних Націй, за те, що Сполучені Штати спричиняють гуманітарну кризу на Кубі. Водночас чиновники Білого дому публічно погрожують кубинському уряду, водночас приватно підштовхуючи його до усунення президента Мігеля Діаса-Канеля.

Трамп заявив цього місяця, що вважає, що «матиме честь захопити Кубу», і припустив, що може застосувати військову силу проти острова після війни з Іраном. «Я створив цю велику армію», – сказав він на інвестиційній конференції в п’ятницю. «Я сказав: «Вам ніколи не доведеться її використовувати». Але іноді її доводиться використовувати. І, до речі, Куба наступна».

Державний секретар Марко Рубіо заявив у п’ятницю, що Білий дім хоче нових лідерів на Кубі. «Економіка Куби потребує змін, а їхня економіка не може змінитися, якщо не зміниться їхня система управління», – сказав він журналістам.

Кубинські чиновники заявили, що країна готова захищати себе.

«Наші військові завжди готові, і насправді вони готуються цими днями до можливості військової агресії», – сказав заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо минулого тижня в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC. «Ми були б наївними, якби, дивлячись на те, що відбувається у світі, ми цього не зробили. Але ми щиро сподіваємося, що цього не станеться».

Нафтовий танкер, який зараз наближається до Куби, може змінити форму напруженості між країнами. Куба швидко вичерпувала запаси енергії, покладаючись на сонячну енергію, вітчизняне виробництво нафти та невеликі поставки палива приватним кубинським підприємствам для підтримки неефективної енергомережі. Криза призвела до невеликих протестів – рідкість на Кубі – і викликала питання про те, як уряд виживе.

Але російська нафта полегшить цю кризу, принаймні тимчасово. Нафту можна переробляти на різні продукти, включаючи дизельне паливо, бензин, реактивне паливо та мазут, який використовується для живлення багатьох кубинських електростанцій. Це має допомогти стабілізувати енергомережу, зменшити відключення електроенергії, покращити транспорт та підтримати сільськогосподарське виробництво, сказав Хорхе Піньон, колишній керівник нафтової компанії, який вивчає енергетичну систему Куби в Техаському університеті.

«Це дає їм час», — сказав пан Піньон. «Але це не чарівна паличка, яка раптом, з прибуттям цього танкера, вирішить усі їхні проблеми».

За його словами, дизельне паливо є найважливішим продуктом для Куби, оскільки воно забезпечує роботу вантажівок, тракторів та багатьох електростанцій, і його на острові дуже не вистачає. Деяка гуманітарна допомога застрягла на складах, оскільки вантажівки не мають дизельного палива для її розподілу, ферми паралізовані через безпотужні трактори, а деякі електростанції були зупинені через брак палива.

Куба продовжувала працювати, хоча й не послідовно, оскільки 40 відсотків її енергомережі підтримується електростанціями, які значною мірою працюють на сирій нафті. Куба також активно встановлює сонячні панелі для підтримки мережі. Але пан Піньон сказав, що 40 відсотків мережі залежить від менших електростанцій, які використовують дизельне паливо.

Він підрахував, що Куба може використати російську нафту менш ніж за місяць. Але він очікує, що уряд збереже деякі запаси енергії для своїх стратегічних резервів та сил безпеки.

«Це дасть дизельне паливо поліції, військовим частинам, фактично всьому апарату кубинського уряду», – сказав він.

Російський танкер «Анатолій Колодкін» вийшов з Приморська (Росія) на Балтійському морі 9 березня. Уряд США запровадив санкції проти танкера та його власника, російської державної судноплавної компанії «Совкомфлот», у 2024 році.

Спочатку «Анатолій Колодкін» транслював пункт призначення як «Атлантіс, США», що, можливо, було жартом. У неділю, за даними MarineTraffic, він транслював пункт призначення як Матансас, Куба.

Карлос Альсугарай, колишній кубинський дипломат, який живе в Гавані, сказав, що адміністрація Трампа встановила блокаду, щоб спробувати задушити кубинський уряд і змусити його підкоритися, але це зайняло більше часу, ніж очікувалося, ще до того, як російська нафта наблизилася.

«Трамп і Рубіо думають про те, що цей уряд розвалиться сам по собі», – сказав він. «Але кубинський уряд так не бачить. Кубинський уряд переконаний, що вони можуть вижити».