Працівники ДБР затримали начальника одного з підрозділів забезпечення Національної гвардії України, який намагався отримати фіктивну інвалідність.

За даними слідства, посадовець запропонував члену експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування неправомірну вигоду у розмірі 6 тис. доларів США за оформлення ІІ групи інвалідності з подальшим звільненням з військової служби. При цьому реальних захворювань для оформлення такої групи інвалідності правоохоронець не мав.

Правоохоронці затримали зловмисника після передачі частини коштів — 3 тис. доларів США, а також медичних документів з ознаками підроблення.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.