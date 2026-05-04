У січні – квітні 2026 року 41 платником (юридичні особи) та 3 платниками – фізичними особами області задекларовано до відшкодування податку на додану вартість (далі – ПДВ) на рахунки платників у банку у розмірі 319,3 млн гривень.

За результатами перевірок, з урахуванням попередніх періодів, 41 суб’єкту господарювання – юридичній особі Миколаївщини з державного бюджету відшкодовано ПДВ у сумі 358,3 млн грн, а також 2 платникам (юридичним особам) відшкодовано пеню у розмірі 531,8 тис. гривень.

Залишок невідшкодованих сум ПДВ на розрахункових рахунках, з урахуванням попередніх періодів, станом на 01.05.2026 згідно з Реєстром заяв про повернення сум бюджетного відшкодування складає майже 116 млн гривень.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області зазначають, що відшкодування податку на додану вартість здійснюється прозоро, адже електронна система унеможливлює проведення будь-яких махінацій. Платник може отримати бюджетне відшкодування у законодавчо встановлені строки лише у разі правильного ведення податкової звітності, а також без здійснення ризикових операцій, що можуть слугувати мінімізації податкових платежів.

Слід зазначити, що за рахунок відшкодування податку на додану вартість своєчасно поповнюються обігові кошти суб’єктів господарювання, що гарантує розвиток та можливість нарощування обсягів виробництва.