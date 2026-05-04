Сьогодні, 4 травня, близько 09:35, збройні сили рф завдали ракетного удару по м. Мерефа Харківського району.

Зафіксовано влучання у дорожнє покриття, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, приміщення СТО, транспортні засоби.

Загинули троє жінок та двоє чоловіків.

Ще 19 людей отримали поранення, зазнали гострої реакції на стрес.

Попередньо встановлено, що війська рф застосували балістичну ракету типу «Іскандер».

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

На місці події працюють усі профільні служби. Інформація уточнюється.

