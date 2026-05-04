Фактично гуманітарну допомогу використовували як комерційні товари. Те, що мало безплатно дістатися людям, перетворювали на джерело прибутку. Протидія подібним схемам під час війни є одним із ключових напрямів Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Йдеться не лише про викриття окремих фактів, а про системне перекриття каналів, через які гуманітарна допомога перетворюється на тіньовий бізнес.

Одну з таких схем заблокували співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції та слідчого управління ГУНП в Одеській області. За даними слідства, фігуранти створили підконтрольні благодійні фонди, щоб отримувати допомогу з Туреччини.

У митних деклараціях цей вантаж оформлювався як гуманітарна допомога для переселенців і людей, які постраждали від війни. Після перетину кордону гуманітарка фактично ставала комерційним товаром — замість безкоштовної передачі її розподіляли по торгівельних точках і продавали за готівку.

Організатором схеми, за даними правоохоронців, є колишній працівник митниці, який використав свої знання та зв’язки для її побудови. До діяльності були залучені керівники кількох благодійних фондів та інші учасники, які виконували різні ролі – менеджери зі збуту, водії контрабандних вантажів, фінансисти.

У ході слідчо-оперативних дій поліцейські встановили численні факти ввезення та продажу гуманітарних вантажів. Загалом за такою схемою було ввезено близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень. Увесь цей ресурс, призначений для допомоги людям, фактично монетизували.

30 квітня правоохоронці провели 71 обшук на території Одеси та області. У фігурантів вилучили товар, техніку, документи та інші докази незаконної діяльності.

Трьох учасників злочинної групи затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Заходи з викриття та документування проводили співробітники УСР, слідчого управління ГУНП, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури, у взаємодії з УСБУ в Одеській області, Державною прикордонною службою України та Державною митною службою.