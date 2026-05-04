23 лютого 2026 року у Миколаївському зоопарку народилися пуменята – два самці і дві самочки.

Відвідувачі вже можуть їх побачити, а у Миколаївському зоопарку розповіли про їхній «родовід», передає Інше ТВ.

Мама малюків п’ятирічна пума Анда, що приїхала з Рівненського зоопарку. Тато малюків – Арман, який народився у Миколаївському зоопарку у 2015 році, утримується у сусідньому вольєрі.

Це вже не перший приплід Анди – трійко первістків народилися у 2024 році, і зараз у зоопарку можна побачити і дочку Анди – Аміну.

Малюки дуже активні, жваві, грайливі. Вони вже їдять, крім молока, і м’ясну їжу.

Мама Анда – надзвичайно турботлива, уважна, ні на секунду не залишає малюків: годує, вилизує, зігріває малят, грає з ними, захищає від будь-якої небезпеки, іноді навіть від такої, яка існує лише в її уяві. Захищає навіть від співробітників зоопарку, які за нею доглядають!

За поведінкою четвірки пухнастих малюків, за їхніми іграми дуже цікаво спостерігати! Поспішайте побачити, адже дитинчата ростуть швидко!

Як повідомляло Інше ТВ, 26 квітня 2026 року Миколаївському зоопарку виповнилося 125 років (ВІДЕО)