Сьогодні, 26 квітня, Миколаївський зоопарк відзначає свій 125-річний ювілей!

Він був відкритим у 1901 році як приватний Акваріум Миколи Павловича Леонтовича. Протягом цих років змінив декілька назв: приватний акваріум Миколи Леонтовича, Держакваріум, Миколаївський державний Акваріум-Зоосад, Миколаївський зоопарк загальнодержавного значення.

Змінювались цілі покоління працівників, які вкладали свою працю, свої знання, свій досвід в улюблену справу. Змінилось місце розташування зоопарку – від приватного будинку Миколи Леонтовича до просторої території площею понад 20 га. Змінювалась колекція тварин, постійно поповнюючись новими видами. За останні сто років змінився сам підхід до принципів роботи зоопарків. Змінилось ставлення людини до природи, еволюціонуючи від споживацьких інтересів до принципів сталого розвитку в гармонії з природою.

Не змінилася тільки любов до тварин!

У межах святкування свого ювілею 20-23 травня Миколаївський зоопарк проведе конференцію співробітників зоопарків України.

А 24 травня 2026 року Миколаївський зоопарк відсвяткує свій ювілей з містянами – саме на цей день заплановано святкову програму, яка розпочнеться о 12.00, а вхід до зоопарку для дітей віком до 14 років буде безкоштовним.

А зараз пропонуємо вам відео про історію Миколаївського зоопарку:

