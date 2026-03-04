Цього року виповнюється 125 років із дня заснування Миколаївського зоопарку. І, незважаючи на війну, обстріли, проблеми з утриманням тварин, у Миколаївському зоопарку вирішили, що відзначати ювілей будуть, щоб ще раз нагадати громадськості про зоопарк та його роль як культурного і природоохоронного закладу.

Як саме, розповідається на фейсбук-сторінці Миколаївського зоопарку, передає Інше ТВ.

Так, управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради оголосило 2026 рік роком Миколаївського зоопарку. Крім цього, ювілей Миколаївського зоопарку увійшов в реєстр ювілейних дат, затверджених Верховною радою України, а керівництво міста звернулося до Національного банку України з проханням про виготовлення ювілейної монети, а в Укрпошту – про випуск ювілейної марки.

Наразі Миколаївський зоопарк вже видав ювілейне видання книги «125 років любові до тварин» та виготовив почесну відзнаку «Зірка Миколаївського зоопарку». Разом з Миколаївським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді зоопарк оголосив про проведення конкурсу дитячих науково-дослідних робіт імені засновника Миколаївського зоопарку Миколи Леонтовича, а разом з Дитячою художньою школою м.Миколаєва – про конкурс малюнків «Від мрії до втілення».

Святкування 125-річниці для співробітників зоопарку планується провести в квітні 2026 року, а для відвідувачів – наприкінці травня 2026 року зі святковою концертною програмою та безкоштовним входом для дітей. Також на травень 2026 року заплановано проведення конференції співробітників зоопарків України, присвяченої ювілею Миколаївського зоопарку.

