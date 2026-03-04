Сьогодні, 4 березня, приблизно о 18:30 в районі буд. № 307 на пр. Богоявленському у Миколаєві сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Mazda 323 під керуванням 63-річного водія, та пішохода, який перетинав проїзну частину за межами пішохідного переходу у невстановленому для переходу місці.

Внаслідок автопригоди 64-річного пішохода із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди, інформує поліція Миколаївської області.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, попередньо, ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 098-351-03-55, 102.

