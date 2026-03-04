Міністерство електроенергії Іраку оголосило про повне відключення електроенергії у всіх провінціях. Відключення електроенергії охопило всі провінції, технічні групи працюють над встановленням причини блекауту.

Про це повідомили видання Al Arabiya та Times Now у середу, 4 березня, пишуть «Українські Новини».

Представник міністерства енергетики Іраку заявив, що енергетична мережа “повністю вимкнена”. Наразі невідомо, як довго триватиме повне відключення або що спричинило збій в енергосистемі.

“Електросистема повністю відключена у всіх провінціях Іраку. Причини розслідуються, і окремі станції та лінії відновлюються до роботи. Відключення відбувається на тлі зростаючої напруженості в регіоні, оскільки ізраїльсько-американська війна проти Ірану триває вже п’ятий день поспіль”, – йдеться у повідомленні.

#BREAKING: Iraq's Ministry of Electricity has told local media that a complete blackout of the electrical system throughout all of Iraq is underway.



Iranian Missile/Drone attacks reported around Baghdad airport. More details are awaited, pic.twitter.com/WXA37Gtaxr — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 4, 2026

Крім того, про вибухи повідомили поблизу міжнародного аеропорту Багдада. В аеропорту розташована військова база, де розміщується команда логістичної підтримки посольства США”, зазначили видання.

