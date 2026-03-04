«Провів Ставку. Питання по фронту, по забезпеченню українських активних дій, нашого захисту.

Я дякую кожному українському воїну, який реально забезпечує Україні сильні позиції. Наші позиції на фронті, наше оборонне виробництво, наша здатність зривати російські плани – це наша сила у відносинах із ключовими партнерами, і наша дипломатія – те, що додає партнерам віри в Україну.

Були на Ставці відповідні доручення і міністру оборони, і військовому командуванню».

Говорив сьогодні з Рустемом Умєровим – по його комунікації з американською стороною.

Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватись з Америкою. Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова.

Я вдячний розвідці, Офісу, усім залученим службам за кроки для того, щоб були можливі подальші обміни полонених. Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону. Сподіваємось на хороші новини».

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1470-го дня повномасштабної війни.

