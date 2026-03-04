Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США поки не має точної дати та місця проведення.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власне джерело в українській делегації.

“Дати та місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає”, — повідомляє джерело.

3 березня в інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією.

Він також зазначив, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.

Як повідомляло Інше ТВ, 26 лютого у Женеві завершився ще один раунд переговорів.