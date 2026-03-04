Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США поки не має точної дати та місця проведення.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власне джерело в українській делегації.
“Дати та місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає”, — повідомляє джерело.
3 березня в інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією.
Він також зазначив, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.
Як повідомляло Інше ТВ, 26 лютого у Женеві завершився ще один раунд переговорів.