Вчора, 2 березня, до відділення поліції №2 Баштанського райвідділу звернувся 28-річний мешканець Снігурівської громади із повідомленням про те, що натрапив на шахраїв.

Про це поінформували в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Потерпілий розповів, що мав намір придбати автомобіль Volkswagen Passat B5, оголошення про продаж якого знайшов в одній із соціальних мереж. Він зв’язався з продавцем, і той запевнив, що займається підбором і доставкою транспортних засобів із іншої країни. Чоловік домовився про купівлю авто вартістю 900 доларів США.

Згодом із заявником через різні месенджери зв’язувався інший зловмисник, який надсилав фотографії автомобіля, за допомогою відеозв’язку демонстрував покупцеві нібито оформлені документи та переконував у необхідності здійснення додаткових платежів — за оформлення документів, митні збори, заставу на митниці та для покупки пального для доставки транспортного засобу до замовника.

Потерпілий погодився і кількома транзакціями за допомогою мобільних банківських застосунків перерахував майже 323 тисячі гривень на різні платіжні картки, вказані зловмисниками. Після цього псевдопродавець продовжував наполягати на здійсненні додаткових платежів, що начебто через технічну помилку кошти не надійшли, тому слід здійснити повторний платіж. Попередній переказ, який начебто «затримався у системі», за кілька годин повернеться на рахунок покупця. Повіривши зловмиснику, чоловік здійснив ще кілька транзакцій. У черговий раз, коли він відмовився переказувати гроші та спробував з’ясувати місцезнаходження автомобіля, зрозумів, що натрапив на шахраїв.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Санкція статті передбачає покарання до пʼяти років позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють особи зловмисників.

