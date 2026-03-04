Найбільше постраждали абрикос і груша, тоді як озимі культури, багаторічні трави та інші кісточкові й зерняткові дерева вийшли з холодного періоду без втрат.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на EastFruit.

За даними агрометеорологів, у лютому озимі перебували у стані зимового спокою, загибелі рослин не зафіксовано. Водночас після зниження температури до -15°С 27 січня 2026 року було проведено відрощування гілок плодових культур, відібраних на півночі.

Результати показали пошкодження 43% листкових бруньок абрикоса та 14% листкових бруньок груші. У вишні, сливи та яблуні ушкоджень не виявлено.

За словами фахівців, для абрикоса такі показники є відчутними: якщо пошкоджено частину квіткових бруньок, це може вплинути на врожайність та якість плодів у 2026 році.

Для груші ризики наразі оцінюються як помірні. Пошкодження 14% бруньок, за відсутності подальших морозів навесні, не обов’язково призведе до істотного скорочення врожаю.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від погодних умов у березні–квітні. Повторні хвилі холоду під час набухання бруньок або цвітіння можуть суттєво посилити наслідки січневих морозів.

