Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки, на який стан справ розглядався з точки зору викликів для України та її партнерів, а також можливостей допомоги, нерозширення війни і стабілізації світового ринку.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив очільник української держави, передає Інше ТВ.

«Іранський режим, що намагається зберегтись попри все, створює очевидні загрози всім державам регіону, а також глобальній стабільності. Жодна держава поруч з Іраном не може почувати себе в безпеці. Судноплавство через Ормузьку протоку практично зупинене. Реального наміру до чесної дипломатії та до фундаментальних змін іранський режим поки що не демонструє.

Україна проводить консультації як з партнерами у Європі та Сполучених Штатах, так і з країнами – сусідами Ірану. Вчора я говорив з лідерами ОАЕ та Катару. Сьогодні вже були розмови з лідерами Йорданії та Бахрейну. Ще будуть розмови з Кувейтом й іншими країнами регіону. Усі вони мають серйозний виклик і говорять про це відверто: іранські ударні дрони – такі ж «шахеди», які атакують наші міста і села, нашу українську інфраструктуру протягом років цієї війни.

З боку Ірану за кілька діб уже застосовано більш ніж 800 ракет різних типів і більш ніж 1400 ударних дронів. Саме іранські дрони та ракети є ключовою загрозою вільному судноплавству, і це дестабілізує ціни на нафту, нафтопродукти й газ по всьому світу.

Україна може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації. Партнери звертаються щодо цього. Доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, нашим військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні.

Наші військові володіють необхідними спроможностями. Українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються. І ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні.

Розраховуємо, що Євросоюз, держави Європи та Групи семи будуть активними і в ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму, і в захисті життя в регіоні та глобальної стабільності. Будемо й надалі координуватися з партнерами», – зазначив Володимир Зеленський.

