Робота відбулася у двох форматах – окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає Інше ТВ.

«За підсумками зустрічей разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони – спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – провели спільну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки.

Наступний раунд готується. Працюємо над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання – зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та росії максимально предметною.

Окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України. Разом з економічною командою Уряду, зокрема Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України.

Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану», – зокрема написав Умєров, подякувавши Швейцарії за організацію переговорів і створені умови для роботи, а президенту США Дональду Трампу та його команді – «за активну залученість і послідовну підтримку процесу».

