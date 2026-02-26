За даними шведського телеканалу SVT, російський дрон наблизився до французького авіаносця “Шарль де Голль”, що знаходиться в порту Мальме. Збройні сили Швеції повідомили про застосування заходів протидії.

Про це пише ERR.ee передає Інше ТВ.

Авіаносець “Шарль де Голль” – флагман ВМС Франції, на даний час пришвартований у порту Мальме для участі у стратегічних навчаннях.

Під час візиту корабля стався інцидент у сфері безпеки. За інформацією SVT, з російського судна, що знаходилося поблизу, піднявся в повітря дрон і попрямував у бік французького корабля.

Збройні сили Швеції підтвердили, що помітили підозрілий літальний апарат та застосували системи радіоелектронного придушення.

“Корабель ВМС Швеції під час морського патрулювання в протоці Ересунн виявив підозрілий дрон. Після цього збройні сили застосували заходи протидії для порушення його роботи. Потім контакт із дроном було втрачено”, – повідомили у відомстві.

Військові поки що не змогли уточнити, що сталося з дроном після втрати контакту. Також офіційно не підтверджуються його походження та інші деталі інциденту.

За даними оборонного відомства, нових дронів не було помічено, зараз з’ясовується, чи мало місце порушення режиму доступу.

“Шарль де Голль” – найбільший у світі неамериканський атомний авіаносець. Його довжина становить трохи більше ніж 260 метрів. Зазвичай екіпаж налічує близько 2000 військовослужбовців, а на борту розміщується приблизно 30 винищувачів.

