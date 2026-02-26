Найновіший та найбільший авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford прямує до Близького Сходу, де загострення відносин з Іраном підвищує ризик військового протистояння. Однак тривале перебування на морі дається екіпажу важко. Моряки та їхні родини стикаються з пропущеними важливими подіями та зростаючою втомою через можливе 11-місячне розгортання, пише 19FortyFive і Уніан.

“Один моряк сумував за смертю свого прадіда. Інший думає про те, щоб залишити ВМС після майже року розлуки зі своєю маленькою донькою”, – зазначає Wall Street Journal.

Проблеми з каналізацією та санітарією

Розгортання виявило й технічні труднощі. Повідомляється про проблеми з вакуумною каналізаційною системою авіаносця, що обслуговує приблизно 650 туалетів на борту. За словами представників ВМС, середній час на обслуговування кожного виклику становить один день, але ситуація поступово покращується.

“Зі мною зв’язалася мати моряка на борту USS Ford. Вона була стурбована санітарними умовами”, – розповів Стів Волш з WHRO.

Рекордне розгортання та наслідки для екіпажу

Зазвичай мирні розгортання авіаносців тривають шість місяців. USS Gerald R. Ford уже понад вісім місяців перебуває на морі, і планується продовження до 11 місяців – рекорд для сучасних ВМС США. Контр-адмірал у відставці Марк Монтгомері зазначає: “Перевантаження екіпажів може стати проблемою для всього флоту”.

Деякі члени екіпажу серйозно розглядають можливість звільнення після повернення. “Найбільше болить непередбачуваність того, коли я знову побачу свою сім’ю”, – ділиться морячка на борту.

USS Gerald R. Ford як символ потужності США

Попри всі труднощі, авіаносець залишається ключовим символом стримування та готовності ВМС США у нестабільному регіоні. Його ударна група, 12-та авіаносна, увійшла до Середземного моря після проходження через Гібралтарську протоку. Близькосхідне розгортання показує стратегічну важливість судна, яке може підтримувати військові операції, включно з авіаційними та надводними місіями.

“Коли наша країна кличе, ми відповідаємо”, – написав капітан Девід Скаросі у листі до екіпажу, визнаючи втрати в особистому житті моряків.

Потенційні загрози та стратегічне значення

USS Gerald R. Ford є не лише найбільшим, а й найсучаснішим авіаносцем світу. Водночас він є цінною ціллю для потенційних атак. За словами експертів, судно має масу близько 100 000 тонн і потужну ударну силу, що робить його критично важливим активом ВМС США у глобальній військовій стратегії.