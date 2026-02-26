«Миколаївобленерго» опублікувало попередній прогноз по застосуванню ГПВ на п’ятницю, 27 лютого. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 – 02:00; 12:30 – 19:30;

1.2 – 07:30 – 12:30; 16:00 – 20:30;

2.1 – 00:00 – 02:00; 07:30 – 09:00; 12:30 – 16:00; 19:30 – 23:00;

2.2 – 02:00 – 05:30; 12:30 – 16:00; 23:00 – 00:00;

3.1 – 02:00 – 05:30; 09:00 – 16:00;

3.2 – 00:00 – 00:30; 05:30 – 09:00; 16:00 – 19:30;

4.1 – 00:00 – 00:30; 09:00 – 12:30; 19:30 – 23:00;

4.2 – 00:00 – 02:00; 09:00 – 12:30; 19:30 – 23:00;

5.1 – 02:00 – 05:30; 12:30 – 16:00; 23:00 – 00:00;

5.2 – 00:00 – 00:30; 05:30 – 09:00; 16:00 – 19:30; 23:00 – 00:00;

6.1 – 05:30 – 09:00; 16:00 – 19:30; 23:00 – 00:00;

6.2 – 00:00 – 00:30; 09:00 – 12:30; 19:30 – 23:00.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua/

У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на нашому сайті – https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/