Після проведення комплексної Оцінки доброчесності двох стратегічних підприємств міста – ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та КП «Миколаївелектротранс» – міська влада переходить до етапу впровадження змін.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Розпорядженнями міського голови затверджено Плани першочергових заходів для мінімізації ризиків на 2026 рік для ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та КП «Миколаївелектротранс».

Ці документи базуються на рекомендаціях експертів EUACI та слугуватимуть дорожньою картою для трансформації підприємств. Кожен план містить перелік заходів, індикатори успіху та чіткі строки виконання.

Ключові заходи, які мають впровадити підприємства – дивіться у інфографіці:

Наступний крок – імплементація запланованих змін та моніторинг їх виконання, що дозволить підвищити прозорість та ефективність роботи комунальних підприємств.

Розпорядження міського голови за посиланням:

для “Миколаївелектротранс” https://mkrada.gov.ua/documents/50516.html

для “Миколаївоблтеплоенерго” https://mkrada.gov.ua/documents/50822.html

Повні Плани мінімізації ризиків після проведеної Оцінки доброчесності за посиланнями: МОТЕ і МЕТ

Звіти з Оцінки доброчесності за посиланнями: МОТЕ і МЕТ

Як повідомляло Інше ТВ, комплексна оцінка доброчесності цих двох комунальних підприємств Миколаєва стартувала у січні 2025 року.