«Сьогодні є за що подякувати нашій ППО: хороші результати, були збиття – більше 30 російських ракет збиті. Більшість із них ішли саме на енергетику, і справді вдалося захистити дуже важливі об’єкти. Щодо «шахедів» результати теж є. І щоночі – саме так, щоночі, – коли є достатній боєзапас у нашої ППО, коли партнери виконують те, про що домовляємось, у нас є можливість саме таких результатів і збиття. І протягом цих тижнів стали краще працювати Повітряні сили ЗСУ – деякі речі вдалося перебудувати в системі, саме в організації оборони проти таких масованих ударів. Дякую командуванню, дякую міністру оборони, міністру енергетики та всім, хто задіяний і на рівні центральної влади, і в областях, щоб система захисту неба працювала. Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами наших військових, які на захисті неба. Дякую всім вам: армійська авіація, ЗРК, мобільні вогневі групи та всі, хто задіяний».

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1464-го дня повномасштабної війни.