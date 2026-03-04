Поліція безпеки Фінляндії Supo (Suojelipoliisi) шукає кандидатів зі знанням мов на посади агентів розвідки.

Про це повідомляє Yle, передає Інше ТВ.

За інформацією Поліції безпеки, агенти матимуть посади державних службовців та діятимуть у розвідувальних операціях як у Фінляндії, так і за кордоном.

«Інформація, зібрана агентом розвідки, може вирішальним чином покращити безпеку Фінляндії», – йдеться в оголошенні про пошук кандидатів.

Попередній досвід роботи в органах влади не потрібен, натомість важливими якостями є комунікативні навички, стресостійкість, креативність та вміння працювати в команді.

На цій роботі інформація отримується через соціальну взаємодію, тому кандидат повинний ладнати з різними типами людей.

Насамперед Supo шукає людей, які володіють російською або китайською мовами, але особи, які володіють іншими мовами, також можуть підходити для цієї посади.

Кандидат має бути громадянином Фінляндії та може також мати друге громадянство.

Крім того, вимагається вища освіта, знання англійської мови, наявність водійського посвідчення щонайменше категорії В та готовність до відряджень.

Є кілька вакансій по Фінляндії, а зарплата на цій посаді становить 4800–5500 євро, залежно від змісту роботи.

Зацікавлених просять надсилати свої заявки до кінця березня.

