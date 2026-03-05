Уряд утворив Координаційний центр під головуванням Премʼєр-міністра для реалізації Планів стійкості регіонів України, а також затвердив положення про його роботу.

Про це повідомила Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

До складу Коордцентру увійшли представники профільних міністерств і центральних органів виконавчої влади, представники Верховної Ради, Офісу Президента, голови обласних військових адміністрацій та державних компаній, зокрема НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України», АТ «Укрзалізниця».

Основні завдання Коордцентру — координація дій всіх причетних органів центральної і місцевої влади для вчасної і належної реалізації планів стійкості регіонів відповідно до ключових напрямків:

🔸інженерно-технічного захисту енергообʼєктів;

🔸розвитку розподіленої генерації;

🔸забезпечення безперебійного теплопостачання;

🔸 безперебійного водопостачання та водовідведення.

Перше засідання Координаційного центру буде проведено вже цього тижня.

