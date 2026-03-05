ДП «Національний центр Олександра Довженка» очолив Ігор Гладун.

Він працює в інституції з серпня 2022 року, відколи став виконавчим директором Довженко-Центру. Тоді команда зосередилася на впорядкуванні фінансово-економічної діяльності та стабілізації роботи підприємства. 13 грудня 2024 року Міністерство культури України поклало на нього виконання обов’язків генерального директора.

Про це повідомляє Міністерство культури України, передає Інше ТВ.

У вересні 2025 року Указом Президента України Центру надали статус національного. Це рішення посилило позиції установи у професійній спільноті та закріпило її роль як ключової кіноархівної інституції держави. Крім того, у 2025 році підприємство отримало додаткове фінансування, необхідне для виконання статутних завдань.

Міністерство культури України та Державне агентство України з питань кіно продовжують спільну роботу з Центром над стратегічними ініціативами з розвитку, збереження та популяризації української кінематографічної спадщини.

