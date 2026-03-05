Шахраї поширюють фейкові повідомлення про нібито соціальні виплати, надсилають листи від імені держустанов, телефонують, представляючись «службою безпеки банку», а також розміщують оголошення про нібито продаж товарів чи послуг, щоб виманити гроші та персональні дані громадян.

Про конкретні випадки повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Так, 3 березня до відділення поліції №7 Миколаївського районного управління звернулась 53-річна мешканка Куцурубської громади з повідомленням про те, що їі ошукали. Жінка повідомила поліцейським, що на її мобільний зателефонував невідомий. Представившись співробітником банку, незнайомець сказав, що необхідно пройти верифікацію, після чого з її рахунку зникли 87 тисяч гривень.

Ще однією жертвою аферистів стала 56-річна мешканка Березанської громади. Правоохоронцям відділення поліції №8 Миколаївського райуправління жінка повідомила, що в одній із соціальних мереж перейшла за посиланням для отримання фінансової допомоги, ввела особисті конфіденційні дані, після чого з її платіжної картки зникли майже 200 тисяч гривень.

Того ж дня до відділення поліції №1 Вознесенського райуправління звернулась 52-річна жінка. Зі слів заявниці, на одній із онлайн-платформ оголошень вона мала намір придбати трактор. Псевдопродавець запевнив її у наявності товару та погодив умови купівлі. Після цього жінка самостійно перерахувала понад 367 тисяч гривень зі свого банківського рахунку на вказані реквізити. Однак після цього зв’язок із «продавцем» припинився, а товар жінка так і не отримала.

За вказаними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 190 КК України «Шахрайство».

