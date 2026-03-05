Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 5 березня.

За минулу добу в Миколаївській області було збито/подавлено вісім ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.

М. Миколаїв

Учора протягом дня ворог атакував місто БпЛА типу «Shahed 131/136». Унаслідок чого було пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Поранення легкої тяжкості отримав 48-річний чоловік, його було госпіталізовано. На ранок стан постраждалого стабільний, надалі він проходитеме лікування амбулаторно. Крім того, внаслідок іншої атаки виникла пожежа утеплювача житлового будинку. Постраждалих немає.

Вознесенський район

Учора вдень ворог завдав удару балістикою по відкритій місцевості Вознесенського району, попередньо – ракетою типу «Іскандер-М». Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади, а також завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.