Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що хоче скоординувати з Європейською комісією позицію Словаччини щодо транзиту нафти з РФ через Україну, перш ніж зустрічатися з президентом України.

Відео заяви Фіцо опублікував на платформі X у середу, передає «Інтерфакс-Україна».

“Я казав, що зацікавлений у зустрічі із президентом Зеленським. Але цьому має передувати зустріч з президенткою Європейської комісії. У вівторок я збираюся в Париж на ядерний форум. І тоді ми спробуємо організувати зустріч з головою Єврокомісії – впродовж цих днів, коли я перебуватиму у Франції. І я гадаю, що ця зустріч станеться швидко, бо нам потрібно розпочати координацію”, – заявив Фіцо.

“Європа нарешті бачить, що наша боротьба за енергію зі сходу має величезне значення для всього Європейського Союзу. Тому я хочу координувати наші підходи з Європейською комісією. Ми повинні тиснути на президента Зеленського, щоб він дозволив інспекцію на місці і, насамперед, далі тиснути, аби він пустив нафту через свою територію. Тому що він завдає шкоди цілому Європейському Союзу і, звісно, нічого від нього не отримає. Навпаки він втрачає підтримку дедалі більшої кількості країн”, – переконував Фіцо.

“Я гадаю, що потім зустріч із президентом Зеленським відбудеться. Наразі ми не узгодили місце зустрічі. Допоки Словаччина не скоординувала позицію з Європейською комісією, а також Угорщина… ця зустріч є безглуздою. Оскільки президент Зеленський демонстративно не хоче пустити нафту через свою територію”, – заявив словацький прем’єр.

Як повідомляло Інше ТВ, Фіцо запропонували відвідати Україну 6 або 9 березня – ОПУ