Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 270 400 (+900) осіб / persons
танків – 11 727 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 142 (+7) од.
артилерійських систем – 37 915 (+41) од.
РСЗВ – 1 667 (+0) од.
засоби ППО – 1 319 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 381 (+1 950) од.
крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
кораблі / катери – 30 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 81 434 (+210) од.
спеціальна техніка – 4 079 (+1) од.
Дані уточнюються.