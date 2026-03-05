Правитель Кремля Володимир Путін використав війну в Ірані для того, щоб спробувати змусити Євросоюз переглянути свої плани щодо відмови від російського газу.

Про це пише російський телеграм-канал “Агенство. Новости”, передає «Економічна правда».

Путін заявив, що Москва може відмовитися від поставок газу до ЄС до того, як обмеження на нього введе Євросоюз. Раніше Путін заявляв, що Росія готова в будь-який момент відновити поставки.

“Вони (ЄС – ред.) планують через місяць ввести обмеження на купівлю російського газу, в тому числі скрапленого, а через рік, у 27-му році, нові обмеження, аж до повної заборони.

А зараз відкриваються інші ринки. І, можливо, нам вигідніше прямо зараз припинити постачання на європейський ринок. Піти на ті ринки, які відкриваються, і там закріпитися”, – сказав Путін в інтерв’ю журналісту кремлівського пулу Павлу Зарубіну.

Правитель Кремля назвав це “не рішенням”, а “думками вголос”, але пообіцяв “обов’язково доручити уряду” РФ опрацювати це питання разом з компаніями.

Коментуючи ситуацію на енергетичних ринках, спричинену війною в Ірані, Путін висловив упевненість, що американські компанії будуть йти з європейського ринку туди, “де більше платять”.

