Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України, під час якого затвердили комплексні плани енергетичної стійкості областей і міст країни.

Про це повідомили в Офісі Президента України, передає Інше ТВ.

Глава держави подякував військовим, урядовцям, енергетикам, рятувальникам, прикордонникам, поліцейським, керівникам обласних військових адміністрацій, місцевим владам і громадам – усім, хто допомагав, захищав, розгортав пункти підтримки й обігріву та робив усе, щоб люди могли вижити.

За словами Володимира Зеленського, досвід цієї зими стане основою для подальших рішень: оновлення захисту інфраструктури, логістики, основних енергетичних об’єктів, відновлення об’єктів після російських ударів і забезпечення додаткових спроможностей енергетики.

Під час засідання були доповіді представників усіх областей і найбільших міст. РНБО затвердила плани стійкості для кожного українського регіону та обласного центру, крім Києва. Столиці дали додатковий час на підготовку відповідних змістовних документів.

«На сьогодні Київ був не готовий – як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання. Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей. Уряд України, і зокрема Міністерство оборони, Повітряні сили ЗСУ отримали необхідні завдання та допоможуть регіонам підготуватися», – наголосив Президент.

Секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що плани стійкості регіонів передбачають чіткі доручення Кабінетові Міністрів і профільним міністерствам.

«Має бути зрозумілий алгоритм: хто відповідає, у які строки, за які ресурси і як здійснюється контроль виконання. РНБО забезпечує координацію на рівні держави – це означає регулярний моніторинг. Плани мають працювати на практиці. І наше завдання – щоб жодна зима не стала інструментом тиску на Україну», – зазначив Рустем Умєров.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд забезпечуватиме захистом від БпЛА та ракет великі об’єкти для транзиту електроенергії, видобутку та зберігання газу. Регіони мають подбати про належний захист підстанцій, насосних станцій, об’єктів когенерації, блочно-модульних котелень і нових об’єктів.

«Нам важливо, щоб кожен очільник міста, кожен очільник області, ми як уряд несли повну персональну відповідальність за підготовку областей і міст до наступного опалювального сезону. І за виконання, невиконання або несвоєчасне виконання теж несли цю відповідальність», – акцентувала Юлія Свириденко.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що основна увага зосереджена на відновленні обладнання основної генерації, яке зруйнували росіяни, посиленні захисту об’єктів критичної інфраструктури, створенні резерву важливого обладнання та запасів газу.

«У всіх цих напрямах уже йде активна робота. Щодо підготовки резерву обладнання працюємо з партнерами, щоб мати трикратний запас. Щодо розподіленої генерації відповідні завдання поставлені і державним компаніям, і місцевим адміністраціям, і громадам. Також на наступному енергетичному “Рамштайні” плануємо обговорити питання залучення понад 5 мільярдів євро для підготовки України до наступного опалювального сезону», – сказав Денис Шмигаль.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зауважив, що план, який затвердила РНБО, був розроблений разом із місцевими громадами та спрямований на прискорення змін.

«Рішення, яке було ухвалено, матиме величезне значення на довгі роки вперед. Сьогодні поставлені завдання зробити максимум для того, щоб населені пункти децентралізували своє водо- й теплопостачання та щоб бути максимально стійкими й адаптованими до атак ворога», – підсумував Олексій Кулеба.

