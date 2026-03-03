Частиною реформи з покращення якості харчування військових стане проєкт «Готуємо до бою», який запускає Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Інше ТВ.

Більшість військових кухарів не мають профільної освіти, а чітко виписаних алгоритмів їх роботи не існує. Навіть якщо продукти доставлені вчасно і відповідають стандартам, результат на кухні може відрізнятися залежно від умов, обладнання та досвіду людей.

Ключовим продуктом «Готуємо до бою» має стати практичний збірник рецептів для тих, хто відповідає за харчування в підрозділах.

«Готуємо до бою» реалізується у співпраці з ГО «Культ Фуд» шеф-кухаря Євгена Клопотенка, що допоможе об’єднати та систематизувати досвід підрозділів з організації харчування.

