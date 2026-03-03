Після систематичних ударів Ірану по Катару понад 100 балістичних ракет, рішення Дохи цілком очікуване, як зрештою й Саудівської Аравії.

Катар вже завдав ударів по Ірану у відповідь на атаки іранців по своїх цивільних об’єктах. Більше того, наразі очікується те, що до ударів по іранських об’єктах планує доєднається й Саудівська Аравія.

Інформацію про це активно поширюють ізраїльські ЗМІ, зокрема Times of Israel. А Defense Express зазначає, що це рішення було цілком очікувано.

Зрештою удари цих країн дійсно будуть у відповідь, бо Іран атакує їх доволі щільно. Наприклад, станом на ранок 3 березня, Катар повідомив про успішне перехоплення 98 балістичних зі 101 та 3 з 3 крилатих ракет, а також 24 з 39 дронів. А на додачу ще й збив два іранських Су-24.

Саудівська Аравія поки не оголосила цифри, але її об’єкти, включно з нафтовими, зазнавали атаки з боку Ірану.

А головною проблемою для всіх країн регіону, які лише за перші дві доби збили загалом близько 400 балістичних ракет, є вичерпання запасів зенітних ракет до Patriot. А також усвідомлення того, що атаки дронами типу “Шахед” становлять більш ніж значну загрозу. На додачу також додається оголошена Іраном блокада Ормузької протоки.

Водночас сили, які можуть направити Катар, а головне – Саудівська Аравія, дійсно можуть пришвидшити процес нівелювання будь-якої військової загрози з боку Ірану.

Зокрема саме ці дві країни мають найбільші повітряні сили. Катар з ударних літаків може виставити 22 Eurofighter Typhoon, 40 F-15QA, а також 36 Rafale. А Саудівська Аравія – 68 F-15C/D, 149 F-15S/SR/SA, 71 Eurofighter Typhoon, 77 Tornado.

F-15 ПС Саудівської Аравії

Тобто загалом мова йде про 457 винищувачів, багатофункціональних винищувачів та винищувачів-бомбардувальників. І така сила не так й сильно поступається тій, що разом використовують Ізраїль та США для ударів зараз.

Тобто загалом прискорення процесу за рахунок цих додаткових сил, цілком можливо буде кратним. Хоча й вимагатиме якісної взаємодії між повітряними силами чотирьох країн, щоб унеможливити повторення ситуації з ППО Кувейту, яка здійснила найдорожчий frendly fire в сучасній історії, збивши за один день одразу три американських F-15E Strike Eagle.

При цьому основною ударною силою цілком можливо вважати F-15QA/S/SR/SA – версії та модернізації F-15E Strike Eagle, при цьому катарські та частина саудівських ближча за можливостями до версії F-15EX. І ці літаки цілком підходять навіть для глибинних рейдів для ударів по дійсно тилових об’єктах Ірану.